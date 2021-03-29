Эксперт предсказал увеличение жарких и дождливых периодов во второй половине XXI века

Москва, 29 марта. Количество жарких и дождливых дней серьезно увеличится во многих регионах России к концу XXI века.

Россияне в скором времени столкнутся с серьезными изменениями климата, которые окажут серьезное влияние на промышленность и сельское хозяйство. Такое мнение выразил руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

«Осадки начнут выпадать резко и неравномерно, например, вместо пяти дождей — два сильных ливня, что создаст нагрузку на инфраструктуру и сельское хозяйство», — цитирует Кокорина URA.RU.

Наиболее сильно изменения климата ощутят на себе те страны, которые расположены возле мировых океанов, добавил он. На северо-западе планеты или в Арктике будут серьезные метели, сильные осадки и штормовые ветра, а южные части Земли испытают на себе всю мощь засух и жары.

Не так давно россиян предупредили о катастрофических последствиях глобального потепления. По мнению руководителя прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александра Шувалова, глобальное потепление на пять градусов приведет к критическим последствиям для мира.