Российский танк Т-14 «Армата» пополнил список самых опасных боевых машин мира

Вашингтон, 29 марта. Боевая машина нового поколения «Армата» оказалась в числе лидеров среди смертоносного вооружения по мнению американского издания The National Interest.

Одно из основных преимуществ российской «Арматы» – мощный двигатель, считает военный обозреватель американского портала The National Interest Калеб Ларсон, передает «ПолитРоссия» в своем эксклюзивном материале.

«Несмотря на то, что пока эта боевая машина не получила широкого распространения, уникальные способности Т-14 превращают его в серьезного противника, с которым приходится считаться на поле боя», – отмечает автор публикации.

Еще один уникальный козырь «Арматы» – усовершенствованная система активной и пассивной защиты. Обозреватель из США подчеркивает, что комплекс «Афганит», которым оснащен Т-14, крайне эффективен и способен противостоять даже самому передовому противотанковому оружию.

В список лучших боевых машин мира также вошли танки из Соединенных Штатов, Южной Кореи и Германии.

Ранее стало известно, что экипажи более 150 единиц боевой техники приступили к репетициям парада Победы на полигоне в Алабино.