Особый пункт о гендерной принадлежности появился в анкетах участников Евровидения-2021

Роттердам, 29 марта. Организаторы Евровидения придумали, как избежать путаницы при определении гендерной принадлежности артистов. В анкетах участников появился особый пункт.

Представители стран на международном музыкальном конкурсе должны указать в анкетах гендерные или гендерно-нейтральные местоимения. Это поможет исключить недоразумения при проведении песенного соревнования.

Пока местоимения в своих анкетах на официальном сайте конкурса указала лишь малая часть исполнителей. В течение нескольких недель они появятся у каждого участника Евровидения, передает Escxtra.com.

Музыкальный конкурс пройдет в этом году с 18 по 22 мая в Роттердаме. Россию представит певица Манижа с песней Russian Woman. А Белоруссию, которая отправила группу «Галасы ЗМеста», на прошлой неделе отстранили от участия.