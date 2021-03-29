США требуют от Черногории признать «геноцид» в Сребренице

Белград, 29 марта. Посольство США в Черногории объявило, что обеспокоено комментариями представителей местной общественности — по его оценке, они «ставят под сомнение» инцидент, произошедший 11 июля 1995 года в общине Сребреница Республики Сербской. Тогда, по данным Международного трибунала, югославскими военными было убито около 8000 боснийских мусульман. В 2007 году это событие было признано Гаагским трибуналом геноцидом. Сербия отрицает факт массовой казни и называет случившееся военным столкновением с несколькими тысячами мусульманских боевиков, которое произошло в районе Тузлы.

Официальная версия властей Боснии и Гереговины, согласно которой военнослужащие армии Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича совершили массовую резню, ставится под сомнение и многими международными экспертами. Эксгумация тел подтвердила версию официального Белграда — их количество совпадает с числом, указанным сербским правительством. Еще одно свидетельство против обвинений в массовом убийстве является — подтверждение со стороны патологоанатомов того, что большая часть погибших лишилась жизни в ходе боя. Кроме того, бывший президент Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович заявлял о том, что Клинтон «попросил у него жертву» из пяти тысяч жителей Сребреницы, чтобы сформировать у американской общественности представления о необходимости военного вмешательства НАТО в этот конфликт.

Однако на днях американское представительство в Подгорице призвало правительство Черногории осудить инцидент в Сребренице и признать его геноцидом.

«Мы просим ясности и надеемся, что правительство Черногории однозначно осудит резню и назовет ее тем, чем она и является — геноцидом», — заявили американцы в Twitter.

Ambasada je zabrinuta zbog komentara koji bacaju sumnju na to što se dogodilo u #Srebrenica 1995. Tražimo jasnoću i nadamo se da će ????????vlada nedvosmisleno osuditi masakr i nazvati ga onakvim kakav je bio - genocid. — US Embassy Podgorica (@USEmbassyMNE) March 28, 2021

Министр юстиции, по правам человека и национальных меньшинств Черногории Владимир Лепосавич объявил, что готов признать, что в Сребренице был совершен геноцид, если этот факт будет установлен абсолютно точно, а не двусмысленно, как на данный момент. Гаагский трибунал, по его словам, «утратил легитимность», а значит, его решения доверия не вызывают, передает его слова агентство Tanjug.

Лепосавич также отметил, что решение Международного трибунала по военным преступлениям о предполагаемом геноциде в Сребренице было основано на позиции Гаагского трибунала, которая, по его словам, была скомпрометирована, поскольку этот судебный орган скрывал доказательства преступлений против сербов, совершенных албанцами в Косово и Метохии.

В эксклюзивном комментарии корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей депутат от входящей в коалицию «Демократический Фронт» партии «Новая сербская демократия» Славен Радунович заявил, что подобное вмешательство иностранных посольств в жизнь страны является недопустимым.

«Подобные дипломатические фразы служат только прикрытием для жесткого сообщения. Последнее высказывание американского представительства в дипломатической коммуникации можно охарактеризовать как дерзость, которая заслуживает острой реакции», — заметил Радунович.

Политик подчеркнул, что особое неприятие вызывает тот факт, что подобные «рекомендации» исходят от посольства державы, которая не подписала Римский статут (Римский статут Международного уголовного суда, принятый на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступивший в силу в 2002 году. — Прим. ФАН) и не выдает международным судам собственных граждан, обвиняемых в военных преступлениях.

«Отношение многих жителей Черногории к событиям в Сребренице во время войны — это не отношение к жертвам, о которых мы все глубоко сожалеем и разделяем боль и страдания их семей, это исключительно отношение к политизированным решениям Гаагского трибунала», — подчеркнул он.

Профессор юридического факультета университета города Крагуевац доктор Зоран Чворович также выразил озабоченность в связи со сложившейся ситуацией.