Нелепые обвинения Вашингтона в адрес Москвы во «вмешательстве» в американские выборы ставят под сомнение легитимность 46 президента США Джо Байдена. Таким мнением с ФАН поделился депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Ранее ФАН опубликовал масштабное расследование, убедительно доказав, что обвинения в «российском вмешательстве», выдвинутые американским истеблишментом, который в основном представлен Демократической партией, были попыткой скрыть самые грандиозные политические махинации в истории США. Цель махинаций — оправдать распил бюджетных средств, предназначенных для американских спецслужб. Федеральное агентство новостей выяснило, как элита США заметает следы подтасовок на выборах 2020 года, а также разоблачило американские «фабрики троллей» в Гане, Нигерии и других странах.

По словам Геннадия Онищенко, у США есть технические возможности вмешиваться в выборы, в том числе за рубежом, чем они активно пользуются.

«Американцы эти технологии постоянно используют, напомню — выборы в Московскую городскую думу в 2019 году, — отметил Онищенко. — Все эти технологии, которые тогда взяла на вооружение наша так называемая «оппозиция», явно американские, причем из самых примитивных. Так что удивляться нечему. В отсутствие системы контроля за американскими спецслужбами в Вашингтоне могут говорить что угодно. Оголтелые бездоказательные обвинения в адрес России продуцируются исключительно по принципу «кто громче крикнет». Мы видели это после американских выборов 2016 года, видим и сейчас».

По мнению Онищенко, для американских спецслужб важен не столько результат, сколько процесс, при помощи которого можно извлекать политические дивиденды, а значит, наращивать свое финансирование.

«Но, уважаемые американцы, хочу спросить: если на ваши выборы так повлияла Россия, это значит, что легитимность вашего президента под большим вопросом? То есть результаты ваших выборов нужно отменить, отстранив от власти нынешнего президента США? Получается, Байден рубит сук, на котором сидит, лишний раз напоминая о нелегитимности своего нахождения у власти. Или он этого просто не понимает в силу определенных медицинских причин? Если это так, могу только посочувствовать американцам», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Ранее российский предприниматель, руководитель компании «Конкорд» Евгений Пригожин потребовал от Федерального бюро расследований (ФБР) США предоставить все имеющиеся о нем материалы, такое право предусмотрено американскими законами. Так Пригожин ответил на очередные голословные заявления спецслужб США от 17 марта о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 и 2020 годов. Евгений Пригожин также обратился в Следственный комитет России с требованием привлечь к ответственности президента США, глав ФБР, ЦРУ и Минюста США. Ранее ФБР пообещало за информацию о российском бизнесмене 250 тысяч долларов.