Григорий Дрозд назвал топ лучших мировых боксеров 



Санкт-Петербург, 29 марта. Кто является лучшими мировыми боксерами и есть ли в этом списке российские имена, рассказал чемпион мира по профессиональному боксу по версии WBC, общественный деятель, президент промоутерской компании «Ангелы А» Григорий Дрозд в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Начну с Артура Бетербиева, который буквально неделю назад защитил два титула. Вместе с Дмитрием Биволом они являются лучшими боксерами в мире в полутяжелом весе», — рассказал Григорий Дрозд, отметив высокий уровень бокса в России.

Отметим, в скором времени может состояться бой между чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым и обладателем титула по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрием Биволом.

В топ лучших мировых боксеров, по мнению Григория Дрозда, также вошли Энтони Джошуа (Великобритания), Тайсон Фьюри (Ирландия), Василий Ломаченко (Украина), Александр Усик (Украина) и Теренс Кроуфорд (США).

Ранее ФАН сообщал, что чемпион мира по боксу назвал самые травматичные виды спорта.