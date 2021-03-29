Кудрин указал на разницу в зарплатах бюджетников на Западе и в РФ

Москва, 29 марта. Заработная плата бюджетников, особенно учителей и врачей, в России и странах Запада очень сильно различается. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

По его словам, решить соответствующую проблему невозможно, просто повысив бюджетные расходы, передает РИА Новости.

«Вы ссылаетесь на западные страны — там, допустим, на 25% в ВВП доля зарплат бюджетников больше. Но производительность труда в среднем одного среднего занятого в два раза выше в Европе и в 2,5 раза выше в США, чем у нас», — отметил он.

Сенаторы обратили внимание главы СП на низкий уровень заработной платы в бюджетной сфере и предложили аудиторам провести экспертно-аналитическое мероприятие, посвященное возникшей проблеме.

По словам Кудрина, не все страны, поставившие перед собой задачу довести оплату труда учителей до средней по экономике, смогли это осуществить. Он подчеркнул, что нельзя просто поднять зарплату, оставив без изменений систему образования или здравоохранения.

Самый высокий размер средних заработных плат зафиксирован в небольших населенных пунктах РФ. Речь идет о Ямало-Ненецком автономном округе, Магаданской области и Ненецком автономном округе.