Президент и премьер ЦАР почтили память основателя республики Бартелеми Боганды



Банги, 29 марта. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера и премьер-министр страны Фирмен Нгребада приняли участие в церемонии дня памяти отца-основателя республики Бартелеми Боганды, который ушел из жизни 62 года назад.

Политики возложили цветы к монументу в честь первого премьера ЦАР и почтили его память минутой молчания. На пути к мемориалу для высокопоставленных лиц расстелили красную ковровую дорожку. Туадера и Нгребаду встречал парадный строй военнослужащих и жандармов.

После завершения официальной части церемонии президент и глава правительства пообщались с жителями столицы.

Бартелеми Боганда является важнейшим государственным деятелем в истории африканской республики. С помощью его усилий страна получила независимость от Франции. Политик придумал расцветку флага ЦАР и слова национального гимна. Боганда не дожил всего восемь дней до последних колониальных выборов. Он погиб 29 марта 1959 года в авиакатастрофе.