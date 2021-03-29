Экс-капитан «Зенита» защитил от нападок бывшего тренера «Динамо» Кобелева

Санкт-Петербург, 29 марта. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, экс-капитан ФК «Зенит», экс-игрок сборной России по футболу Алексей Игонин на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» защитил бывшего тренера «Динамо» и «Крыльев Советов» Андрея Кобелева, пожелавшего общаться только с журналистами мужского пола.

«Для меня нет никакой разницы, женщина-корреспондент передо мной или мужчина. Если она разбирается в футболе, почему бы и нет? Таких примеров достаточно. Речь идет о том, что зачастую у журналиста нет компетенции брать интервью. Бывает, человек звонит и не понимает, о чем спрашивает. Мне часто по бумажке задают одни и те же вопросы», — заявил Игонин.

Андрей Кобелев в интервью заявил, что женщина не может разбираться в футболе и сказал, что если ему звонит журналистка, то просит позвать к телефону коллегу-мужчину. Эти высказывания навлекли на Кобелева гнев феминисток. Игонин считает, что именно некомпетентность журналиста и не понравилась Кобелеву, который, по его мнению, глубоко погружен в тренерскую профессию и вовсе не хотел обидеть женщин.

«Думаете, нам никогда не звонят журналисты-мужчины, которые не разбираются в футболе? Их достаточное количество», — заявил Игонин.

Ранее ФАН рассказывал, что первый матч группового этапа Евро — 2021 по футболу среди юношей закончился для российской сборной разгромной победой над Исландией со счетом 4:1.