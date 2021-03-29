У «Ералаша» появился новый хозяин

Соучредитель Бориса Грачевского Аркадий Григорян по ООО «Ералаш» официально заменил на посту генерального директора своего предшественника, скончавшегося в январе 2021 года. Теперь только он имеет право действовать от лица компании без доверенности. Имя Бориса Грачевского пока числится в учредителях двух компаний — ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш». С «Ералаша» регистрирующий орган снял пометку о недостоверности.

«Поскольку учредитель не действует от лица компании без доверенности, то эти данные не являются недостоверными», — рассказал источник в ФНС.

В данных компаниях новые учредители могут появиться или заменить Грачевского после вступления наследников в свои права, что произойдет в июле текущего года. По предварительным данным, большую часть того, что осталось, получит последняя супруга Грачевского и его дети.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что часть имущества еще при жизни Борис Грачевский потратил на то, чтобы попытаться закрыть долги своего старшего сына — у Максима Грачевского остались крупные кредитные обязательства перед банками, где Грачевский-младший выступал поручителем. На данный момент сумма его долгов составляет 1 085 284 866.73 рубля по кредитному договору и 75 969 940.67 — исполнительского сбора.