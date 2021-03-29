Григорий Дрозд рассказал, сколько зарабатывают российские боксеры 



Сколько зарабатывают российские боксеры и соответствуют ли их гонорары мировому уровню, рассказал чемпион мира по профессиональному боксу по версии WBC, общественный деятель, президент промоутерской компании «Ангелы А» Григорий Дрозд в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Сегодня за первое место в чемпионате России ребята получают 500 тысяч рублей и машину по типу Toyota Camry в подарок. Чтобы понимать масштабность увеличения внимания к Федерации бокса, наполнение ее финансами, могу сказать, что подобного никогда не было. С точки зрения гонораров, все то же самое — они очень приличные», — заявил Григорий Дрозд.

По его словам, Федерация бокса России сейчас участвует во всех промоушенах и приглашает больших спонсоров для помощи промоутерам. Он отметил, что российские боксеры зарабатывают очень приличные деньги: их гонорар соответствует мировому уровню.

«Но, чтобы получать десятки миллионов долларов, нужно быть не просто чемпионом мира среди профессионалов, нужно быть звездой — очень медийной личностью с миллионом подписчиков и огромными охватами в соцсетях. Гонорар в десять миллионов долларов просто так не платят. Сейчас Геннадий Головкин получает такие деньги, но я не могу сказать, что так было на протяжении последних 15 лет. У него были гонорары и в 500 тысяч рублей, и в два и три миллиона. Поэтому десять миллионов еще нужно заработать», — подчеркнул Григорий Дрозд.

Ранее ФАН сообщал, что Григорий Дрозд поддержал инициативу Елены Вяльбе об отмене спонсорских налогов.