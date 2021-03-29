Российские Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Москва, 29 марта. Сверхзвуковые ракетоносцы ТУ-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе полета стратегические ракетоносцы сопровождали сверхзвуковые истребители МиГ-31 из состава морской авиации Военно-морского флота России. Продолжительность полета составила более восьми часов.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ подчеркнули, что плановый полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.