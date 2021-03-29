Пресняков получил трогательное поздравление с днем рождения от Подольской

Москва, 29 марта. Певица Наталья Подольская публично поздравила супруга Владимира Преснякова — младшего с днем рождения и поблагодарила за сыновей, любовь и заботу.

Знаменитый певец 29 марта отмечает 53-летие. В браке с Подольской он уже более десяти лет. Артисты стали родителями двоих сыновей: Артемия и Ивана.

Трогательное поздравление от жены Пресняков получил в Instagram. Подольская в посте призналась, что рядом с любящим мужем словно бы начинает сиять и молодеть прямо на глазах. Певица назвала супруга потрясающим отцом и отметила, что наблюдать за его общением с детьми для нее особенное удовольствие.

«Ты мой тыл! Ты мой лучший мужчина на земле! С днем рождения, мой Вова», — написала исполнительница и опубликовала несколько совместных кадров.

Поклонники и коллеги артистов присоединились к словам поздравления. Певица Валерия отметила, что Подольская и Пресняков словно бы созданы друг для друга.

В недавнем интервью артистка рассказала, что за рождение второго ребенка Пресняков сделал ей дорогостоящий подарок. Подольская попросила у мужа роскошные часы Cartier, и тот не стал отказывать.