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Украинский политолог Кушнир назвала главный страх Зеленского

Украинский политолог Кушнир назвала главный страх Зеленского

Киев, 29 марта. Текущая внутриполитическая борьба на Украине лучше всего демонстрирует главный страх президента страны Владимира Зеленского.

Украинский политолог и экономический эксперт Светлана Кушнир в эфире запрещенного на территории Украины телеканала «Первый Независимый» рассказала, что единственный повод администрации Зеленского для настоящего беспокойства — это рейтинги. Официальный Киев палец о палец не ударит, пока какой-нибудь конкурент не начнет навязывать борьбу за голоса избирателей, уверена эксперт. И только тогда команда украинского лидера начнет паниковать, бояться и предпринимать какие-то шаги.

«Рейтинги больше всего беспокоят нашу властную верхушку. Когда они смотрят на рейтинги и сравнивают партию Медведчука (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидером которой выступает экс-руководитель Офиса президента Украины Виктор Медведчук. — Прим. ред.) и партию «Слуги народа», они начинают паниковать и понимать, что надо что-то сделать. Потому что партия Медведчука лидирует на сегодняшний день! Мы знаем, что больше 23% населения Украины за нее бы проголосовали. 79% украинцев тем временем признают, что Украина движется не в ту сторону, и они не того хотели, и не о том мечтали, когда избирали своим президентом Владимира Зеленского», — заявила Кушнир.

Именно борьба с партией ОПЗЖ лучшего всего показывает те политические инструменты, которыми Зеленский и его партия «Слуга народа» планируют оставаться у власти. Президент и его соратники не намерены бороться за голоса своих избирателей честным путем, вместо этого они будут пытаться устранить своих оппонентов с политической арены. Такого еще не было в истории современной Украины, и никто не позволял себе идти на столь откровенное преступление, оценила положение страны при Зеленском украинский политолог.

«Я бы не ставила знак равенства между Зеленским и Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко. — Прим. ред.). Разница между ними очевидна. Разница хотя бы в том, что Порошенко не позволял себе незаконным способом, президентским указом, запрещать украинцам думать своей головой и выражать свое мнение. При президенте Зеленском было закрыто три, даже четыре, включая «Первый Независимый», телеканала. И многие мои коллеги, знаете, которые раньше говорили «Такого не было при царе Паньке!», сейчас говорит «Такого не было даже при Порошенко!"» — смеется Кушнир.

Ранее поведение Зеленского и его команды четко охарактеризовал политолог и политики Сергей Кургинян. Федеральное агентство новостей приводило высказывание Кургиняна, в котором он называет современную Украину «дойной коровой».

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