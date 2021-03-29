Украинский политолог Кушнир назвала главный страх Зеленского

Киев, 29 марта. Текущая внутриполитическая борьба на Украине лучше всего демонстрирует главный страх президента страны Владимира Зеленского.

Украинский политолог и экономический эксперт Светлана Кушнир в эфире запрещенного на территории Украины телеканала «Первый Независимый» рассказала, что единственный повод администрации Зеленского для настоящего беспокойства — это рейтинги. Официальный Киев палец о палец не ударит, пока какой-нибудь конкурент не начнет навязывать борьбу за голоса избирателей, уверена эксперт. И только тогда команда украинского лидера начнет паниковать, бояться и предпринимать какие-то шаги.

«Рейтинги больше всего беспокоят нашу властную верхушку. Когда они смотрят на рейтинги и сравнивают партию Медведчука (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидером которой выступает экс-руководитель Офиса президента Украины Виктор Медведчук. — Прим. ред.) и партию «Слуги народа», они начинают паниковать и понимать, что надо что-то сделать. Потому что партия Медведчука лидирует на сегодняшний день! Мы знаем, что больше 23% населения Украины за нее бы проголосовали. 79% украинцев тем временем признают, что Украина движется не в ту сторону, и они не того хотели, и не о том мечтали, когда избирали своим президентом Владимира Зеленского», — заявила Кушнир.

Именно борьба с партией ОПЗЖ лучшего всего показывает те политические инструменты, которыми Зеленский и его партия «Слуга народа» планируют оставаться у власти. Президент и его соратники не намерены бороться за голоса своих избирателей честным путем, вместо этого они будут пытаться устранить своих оппонентов с политической арены. Такого еще не было в истории современной Украины, и никто не позволял себе идти на столь откровенное преступление, оценила положение страны при Зеленском украинский политолог.

«Я бы не ставила знак равенства между Зеленским и Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко. — Прим. ред.). Разница между ними очевидна. Разница хотя бы в том, что Порошенко не позволял себе незаконным способом, президентским указом, запрещать украинцам думать своей головой и выражать свое мнение. При президенте Зеленском было закрыто три, даже четыре, включая «Первый Независимый», телеканала. И многие мои коллеги, знаете, которые раньше говорили «Такого не было при царе Паньке!», сейчас говорит «Такого не было даже при Порошенко!"» — смеется Кушнир.

Ранее поведение Зеленского и его команды четко охарактеризовал политолог и политики Сергей Кургинян. Федеральное агентство новостей приводило высказывание Кургиняна, в котором он называет современную Украину «дойной коровой».