Москва, 29 марта. Попытки Украины вернуть контроль над Крымом напрасны. Такой точки зрения придерживается депутат Государственной думы РФ от республики Дмитрий Белик.

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал принятую накануне стратегию Киева по «возвращению контроля» над полуостровом. По мнению Белика, экс-министр делает громкие заявления, чтобы восстановить потерянное место в политике.

Жители полуострова не нуждаются в «услугах» Киева, отметил парламентарий. Он также назвал тему полуострова поводом для внутренних интриг на Украине.

Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее анонсировал подачу иска против трех граждан Украины в связи с водной блокадой полуострова. По информации НСН, перекрытие доступа к Днепру обернулось ущербом в 1,5 триллиона рублей для российской экономики.