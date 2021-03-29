ВОЗ обнародует доклад по итогам работы экспертов в Китае до конца марта

Женева, 29 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила странам — членам итоговый доклад, подготовленный побывавшими в Ухане экспертами, он будет опубликован после брифинга 30 марта.

Международная группа специалистов ВОЗ в январе прибыла в китайский Ухань для выяснения происхождения коронавируса нового типа. Именно этот город считается источником распространения SARS-CoV-2. Эксперты организации провели в КНР почти месяц, работая во взаимодействии с местными учеными. По итогам визита они определили несколько возможных версий появления вируса и вскоре должны обнародовать соответствующий доклад.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве заявил, что организация не исключает ни одну из существующих гипотез, касающихся происхождения возбудителя COVID-19. Вместе с тем он добавил, что «необходимы дальнейшие исследования».

По его словам, в минувшие выходные ВОЗ направила в страны — члены организации итоговый доклад, подготовленный миссией экспертов. Он передан в постоянные представительства государств в Женеве под эмбарго.

«Доклад еще не опубликован, он передан странам — членам по их просьбе под эмбарго. Завтра [30 марта] у нас будет брифинг для миссий стран — членов», — пояснил гендиректор, уточнив, что после этого брифинга документ будет предан гласности, появится на сайте ВОЗ.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на предварительную версию доклада сообщило, что наиболее вероятной в ВОЗ считают версию о распространении коронавируса, в соответствии с которой он передался человеку от летучих мышей через другое животное.