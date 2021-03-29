Яшин обнародовал зарплату главы управы района, которая оказалась вдвое ниже его

Глава совета депутатов муниципального округа Красносельский Илья Валерьевич Яшин не успел выйти из очередного «заключения» за организацию незаконных собраний, как собрал второе собрание Света депутатов Муниципального округа Красносельский (первый прошел без него) и назначил новые зарплаты служащим. Причем, в отличие от своей заработной платы, данные о заработке служащих он официально обнародовал. Как выяснилось, размер ежемесячного вознаграждения главы управы района Светланы Орловой составляет 146 810 рублей. Официально — цифра неплохая, но она почти в два раза ниже, чем у Яшина.

В 2020 году Яшин получил из бюджета 3 040 900 рублей. Это официально заработанные деньги, в 2017 году его «режимная» предшественница получала на 60% меньше. То есть в среднем в месяц получается 253 408 рублей. Хотя оклад его и меньше — порядка 190 тысяч рублей — но, поскольку он получает еще четыре квартальные премии в размере 100% от оклада, то средний заработок выше.

Кстати, в конце прошлого года он успел получить премию за «прекрасную работу», хотя вот уже почти год депутаты работают онлайн. Размер своих денежных вознаграждений он публиковать не любит, обходясь в выкладываемых документах без цифр, а вот оклад Орловой не постеснялся озвучить.

Напомним, ранее СМИ уже сообщали, что, за время своего правления в районе, Яшин успел приобрести элитное жилье в новом комплексе, дорогой автомобиль, жениться и отсидеть 60 суток за незаконные митинги.