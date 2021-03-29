Бывший президент Мадагаскара скончался в возрасте 84 лет

Антананариву, 29 марта. Мадагаскарский политик Дидье Рацирака умер в возрасте 84 лет в воскресенье, 28 марта. Информацию об этом сообщили СМИ республики.

Дидье Рацирака в начале недели был госпитализирован в военный госпиталь Соавинандриана в Антананариву, сообщает jeuneafrique. Его приняли вместе с супругой для плановой проверки на грипп. По словам родственников, ПЦР тест экс-президента был отрицательным. В настоящее время причина смерти не обнародована, однако дочь политика после его кончины написала, что у Рацирака случилась остановка сердца.

«Адмирал сегодня утром сделал реверанс. Он присоединился к звездам, откуда он будет продолжать следить за нами», — можно было прочитать в это воскресенье на официальной странице Facebook бывшего президента Мадагаскара Дидье Рацирака.

Дидье Рацирака дважды был главой Республики Мадагаскар — с 1975 года по 1993 год и 1997 года по 2002 год.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил президента ЦАР с предстоящей инаугурацией.