Житель Ульяновска скончался в стоматологии, пока ждал врача

Ульяновск, 29 марта. Мужчина 1958 года рождения скоропостижно умер у кабинета стоматолога в городской поликлинике. Возможной причиной смерти назван сердечный приступ.

Пациент записался на прием к врачу, но в коридоре у кабинета специалиста ему стало плохо, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Ульяновской области. Медработники быстро среагировали и начали оказывать экстренную помощь мужчине, однако спасти его не удалось.

«Несмотря на усилия медработников и реанимационные мероприятия, спасти жизнь пациента не удалось. Врачи более часа боролись за жизнь мужчины», - добавили в пресс-службе.

Региональный минздрав начал проверку для выяснения точной причины смерти мужчины и всех обстоятельств произошедшего.

Родственники пациента напали на врача-терапевта с 30-летним стажем из Башкирии, сообщал ФАН.