Тяжелая болезнь стала причиной смерти главреда «Мурзилки» Татьяны Андросенко

Москва, 29 марта. Гендиректор и главный редактор известного в СССР и России издания «Мурзилка» Татьяна Андросенко умерла на 75-м году жизни. Трагическое известие опубликовано на сайте журнала.

Андросенко скончалась после продолжительной болезни. С 1985 года она руководила «Мурзилкой». По мнению коллег, главный редактор смогла добавить в журнал «современности», в то же время ей удалось не отступать от традиций. До сих пор издание широко почитается среди детей, их родителей и даже бабушек и дедушек.

Помимо руководящей работы, Андросенко занималась организацией встреч с читателями и была наставником для молодых авторов.