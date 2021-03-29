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Экономика

Минфин РФ указал на целесообразность привлечения кредита от НБР

Минфин РФ указал на целесообразность привлечения кредита от НБР

Москва, 29 марта. Министерство финансов России считает целесообразным привлечение кредита в размере до 1 млрд долларов у Нового банка развития для компенсации бюджетных расходов.

Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте ведомства. Соответствующие заемные ресурсы, наряду с другими источниками, помогут компенсировать понесенные в минувшем году расходы государственного бюджета на осуществление стимулирующих выплат медицинским сотрудникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Поскольку кредиты для финансирования мероприятий по борьбе с COVID-19 предоставляются Новым банком развития на привлекательных условиях, министерство считает целесообразным привлечь кредит у НБР и направить соответствующее предложение на рассмотрение в правительство.

Ранее сообщалось, что жители Мордовии, заболевшие коронавирусом, будут лечиться на дому бесплатно. Распоряжение о направлении региону из федерального бюджета почти 38,5 млн рублей подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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