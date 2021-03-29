Владелец птицефермы рассказал о массовой гибели кур в Алжире

Расфа, 29 марта. Неизвестный вирус стал причиной смерти десятков тысяч кур в фермерствах на северо-востоке Алжира.

Владелец птицефабрики в провинции Сетиф рассказал, что в его хозяйстве погибло порядка 30 тыс. птиц. При этом ущерб от массовых заражений составил более 15 млн алжирских динаров (свыше 8,5 млн рублей. — Прим. ФАН).

Главе предприятия пришлось сжечь и закопать умерших кур, чтобы предотвратить распространение заболевания. Только за последние два дня в связи с эпидемией погибло 4000 цыплят.

После нейтрализации зараженных особей хозяин птицефермы уведомил об инциденте местное отделение санитарной инспекции. Специалисты взяли образцы тканей птиц для лабораторного исследования. Однако до сих пор не удалось определить тип вируса, появившегося в одной из провинций Алжира.

В республике также продолжает распространяться коронавирус. Вследствие пандемии в стране прекратил действовать ряд предприятий, что привело к закрытию 51 тыс. рабочих мест в 2020 году.