The Telegraph: военный арсенал России ужасает своими масштабами

Лондон, 29 марта. Масштабы военного арсенала России и Китая по-настоящему ужасают. Об этом говорится в публикации британского издания The Telegraph.

Обзор обороны Великобритании выявил двух основных противников – Россию и Китай. Однако следует учитывать, что эти страны создают абсолютно разные проблемы, отмечают авторы публикации The Telegraph, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

Военные обозреватели напоминают, что Пекин и Москва за последние десятилетия вложили значительные средства в усовершенствование своих армий.

По мнению журналистов, результаты модернизации говорят сами за себя. Китайский флот, насчитывающий около 350 кораблей и подлодок, уже является крупнейшим в мире. Ожидается, что к 2030 году КНР быстро расширит свой флот эсминцев и будет иметь на плаву пять авианосцев.

Также Китай недавно представил гиперзвуковое оружие, предназначенное для противодействия авианосным группам ВС США, отмечают в издании.

Россия активно инвестирует в модернизацию армии с начала 2000-х годов. К примеру, две трети российского военного бюджета в этом году уходит на закупку и усовершенствования военной техники. По мнению авторов публикации, РФ усердно разрабатывает и создает стратегическое оружие, которое даст Кремлю неоспоримое военное преимущество. Среди наиболее ожидаемых пополнений российского арсенала в текущем году – гиперзвуковые глиссады «Авангард» и межконтинентальные баллистические ракеты «Ярс».

Ранее обозреватели из Китая перечислили российское оружие, обеспокоившее Запад.