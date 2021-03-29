Олимпийский факел в Японии пронесла 104-летняя жительница страны. ФАН-ТВ

104-летняя Шицуи Хакоиси из Японии пронесла факел олимпийского огня в городе Насукарасуяма в префектуре Тотиги. Женщину сопровождал ее 77-летний сын.

«Я испытала облегчение, когда прошла дистанцию. Думала, что будет трудно, боялась, вдруг упаду. Поэтому я нервничала и шла с осторожностью», — рассказала Шицуи Хакоиси.

Шицуи Хакоиси родилась в Тотиги в 1916 году и уже в 14 лет переехала в Токио. Там она прошла обучение на парикмахера и в 22 года вышла замуж. У Хакоиси родилось двое детей. Вместе с мужем женщина управляла собственной парикмахерской. Во время Второй мировой войны салон был разрушен. А муж японки погиб на фронте.

Эстафета олимпийского огня в Японии стартовала 25 марта. Она продлится 121 день. Огонь зажгут в 859 населенных пунктах страны. В июле это событие произойдет в Токио, где начнутся летние Олимпийские игры.