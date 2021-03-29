Дядя Кейт Миддлтон назвал Меган Маркл «голливудской старлеткой»

Лондон, 29 марта. Гари Голдсмит, родной дядя Кейт Миддлтон, заявил, что актриса Меган Маркл специально обостряет отношения с герцогиней Кембриджской.

Родственник Кейт Миддлтон заявил, что Маркл следует четкому плану. Он добавил, что «голливудская старлетка» ведет себя как «тигр, откусивший голову овце». Однако Гари Голдсмит не верит ни единому ее слову.

«Она актриса и хорошо знает, как управлять аудиторией», — пояснил дядя Миддлтон в интервью The Daily Mail.

В королевской семье все знают, что Кейт никогда бы не спровоцировала конфликт с Меган, потому что у герцогини очень мягкий характер. Гари уверяет, что она никогда никого не обидит и просто не в состоянии причинить зло. Голдсмит считает, что именно жена принца Гарри может «шипеть», как змея. Он подчеркнул, что будет бороться за доброе имя Миддлтон.

Герцогиня Сассекская в начале марта дала откровенное интервью телеведущей Опре Уинфри. Меган Маркл рассказала, что у нее произошел конфликт с герцогиней Кембриджской в 2018 году во время примерки свадебного платья. Звезда «Форс-мажоров» заявила, что ее якобы довели до слез. Однако в британской прессе этот инцидент подавался с другой стороны, что это Кейт плакала после примерки, а не будущая жена принца Гарри.

Ранее сообщалось, что супруга принца Уильяма старается уберечь своих детей от драмы в королевской семье. Кейт Миддлтон делает вид, что ничего не произошло и больше времени проводит с наследниками.