Топ-7 лучших фильмов режиссера Станислава Говорухина

Советскому и российскому кинорежиссеру, актеру и сценаристу, политическому деятелю Станиславу Говорухину 29 марта исполнилось бы 85 лет. Артист скончался 14 июня 2018 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

Многие коллеги Говорухина уже поделились своими воспоминаниями о нем. Несмотря на активную политическую деятельность, Станислав Говорухин запомнился прежде всего своей работой в кино.

ФАН собрал топ-7 самых удачных, по мнению редакции, фильмов, созданных при участии одного из самых талантливых российских режиссеров.

День ангела (1968)

Действия картины происходят в начале XX века. 1907 год, российский пассажирский пароход «Цесаревич» совершает рейс в Атлантическом океане из США в Одессу, а затем попадает в 9-бальный шторм. Невероятным образом команда спасается, но беды судна на этом только начинаются. Один из членов экипажа сообщает капитану о пожаре в грузовом трюме. Возгорание, как оказалось, потушить невозможно, поэтому главный на корабле решает оперативно спасать своих людей, но так, чтобы никто не знал, что происходит с судном на самом деле.

Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо (1972)

Фильм Одесской киностудии снят по мотивам романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Потерпев кораблекрушение, Робинзон оказывается на необитаемом острове. Осознав свое безвыходное положение, путешественник пытается выжить в новых условиях. Крузо обустраивается на острове, и в конечном итоге ему удается прожить на нем 28 лет, два месяца и девятнадцать дней.

Место встречи изменить нельзя (1979)

Действие картины разворачивается в послевоенной Москве, где орудует банда под названием «Черная кошка». Поимкой преступников занимаются сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом МУРа под командованием Жеглова.

В сюжет вплетается любовная линия — Жеглов постоянно находится на работе, так что личную жизнь ему устраивать некогда. А вот Шарапов, его коллега, будучи молодым романтичным парнем, постоянно пытается найти подход к лейтенанту Синичкиной.

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна (1981)

В этом фильме Станислав Говорухин выступил не только как режиссер, но и как сценарист. Картина снималась по мотивам повести Марка Твена «Приключения Тома Сойера». Как и в произведении, в фильме зрителям показаны приключения сироты Сойера и его верного друга Гекльберри Финна.

В поисках капитана Гранта (1985)

Многосерийный телевизионный приключенческий фильм снят по мотивам романа Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Режиссер выстроил повествование по двум линиям. Первая рассказывает о жизни самого Жюля Верна, вторая воспроизводит сюжет, рождающийся в фантазии писателя.

Лорд Гленарван отправляется в небольшое путешествие на своей яхте с названием «Дункан» вместе с супругой Элен. Во время охоты на акул экипажу удается найти в брюхе одной из добыч записку. Разобрав написанное, путешественникам становится ясно, что некий капитан Грант нуждается в помощи. Они отправляются на поиски пострадавшего.

Десять негритят (1987)

Советский двухсерийный фильм по одноименному роману Агаты Кристи по содержанию максимально близок к оригиналу – сохранены образы главных героев детектива, а также пессимистичный характер концовки. На некий остров, получив приглашения от анонима, приезжает восемь человек. Они заселяются в комнаты старинного замка, не совсем понимая цель своего визита. После того, как в зале заиграла пластинка с записанным приговором, а жильцы обнаруживают труп женщины, в замке начитается всеобщая паника. Теперь гостям предстоит выяснить, кто убийца в доме.

Ворошиловский стрелок (1999)

Действия картины разворачиваются в 90-х. Игорь Зворыгин, Борис Чуханов и Вадим Пашутин по традиции собираются выпить, поговорить и насладиться обществом дам легкого поведения. В один из таких вечеров друзьям не удается осуществить последний пункт, поэтому они заманивают в квартиру студентку, проходившую мимо их дома. После этого уже изрядно выпившие мужчины насилуют девушку. Дедушка студентки, узнав о случившимся, решает устроить собственный суд над негодяями.

Ранее актер, народный артист РФ Дмитрий Певцов рассказал корреспонденту ФАН, что было главным в жизни Говорухина.