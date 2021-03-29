Компания МТС получила иск от «Тинькофф»

Москва, 29 марта. «Тинькофф Банк» подал иск в суд на ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС). Он зарегистрирован в арбитражном суде, размер требований превышает 1,1 млрд рублей.

Подробности искового требования не разглашаются. Третьей стороной по делу является Федеральная антимонопольная служба (ФАС), передает ТАСС. «Тинькофф Банк» считается коммерческим финучреждением, которое не располагает розничными отделениями. Банк предоставляет удаленное обслуживание. МТС — оператор сотовой связи. Основным акционером является АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Несколько клиентов «Тинькофф Банка» ранее пожаловались на ошибки при запуске сервисов кредитной организации, а также на невозможность перевода денежных средств. Речь идет о мобильном приложении банка и платформе «Тинькофф Инвестиции».