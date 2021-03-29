Вакцинолог объяснил причину сильной боли в руке после прививки от COVID-19

Москва, 29 марта. Боль в месте инъекции при вакцинации от COVID-19 означает формирование долгосрочного иммунного ответа, пояснил врач педиатр, вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков.

Сильная боль и покраснение в месте укола свидетельствуют об активной выработке антител. Чем сильнее болит рука, тем мощнее формируется Т-клеточный ответ иммунной системы, пояснил Тимаков в эфире «Радио 1».

«В препарате есть буферные растворы, которые не дают вакцине сразу распространится по организму и ограниченно ее сохраняют в месте инъекции. К этому месту инъекции приходят наши клетки, которые вырабатывают иммунитет, «знакомятся» с вакциной, когда она внедряется», — сообщил врач.

После введения препарата «Спутник V» он внедряется в клетки и продуцирует белок вируса, организм расщепляет компоненты патогена и формирует иммунитет. Боль и покраснение на месте укола — это нормальная реакция организма.

Другие симптомы также свидетельствуют о выработке организмом антител. Мышечные боли, повышение температуры — естественная реакция организма. Большинство реакций проходит через один-два дня, боль в руке может продержаться до недели. Если симптомы сохраняются дольше, стоит обратиться к врачу, считает Тимаков.

Поэт Илья Резник вместе с женой привился от коронавируса и рассказал, что никаких побочных эффектов не испытывал. Они прекрасно себя чувствуют и призывают россиян прививаться от COVID-19.