Басков и Фетисов устроили перепалку в эфире НТВ

Москва, 29 марта. Двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов поставил на место певца Николая Баскова в шоу Леры Кудрявцевой.

Исполнитель в ходе дискуссии в передаче «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что творческие люди «в корне» отличаются ото всех остальных и именно они испытывают небывалый стресс. На уточняющий вопрос ведущей Басков подчеркнул, что он «сумасшедший вокалист», а Фетисов, например, — «собранный спортсмен».

Знаменитого хоккеиста слова Баскова вывели из себя. Фетисов подчеркнул, что певец понятия не имеет, что такое стресс на самом деле. Они устроили в эфире настоящую перепалку.

«Зря ты так говоришь, что стресс никто не испытывает. На самом деле много профессий самых разных, в которых люди испытывают стресс», — заявил Фетисов в ответ на замечания Баскова.

Из-за стресса, отсутствия отдыха и многих других причин сама Кудрявцева не так давно оказалась в больнице. Телеведущую увезли на «скорой» прямо со съемочной площадки с подозрением на инфаркт. Но она вернулась к работе всего через четыре дня после экстренной госпитализации.