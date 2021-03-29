Магаданец спас двоих пожилых людей из объятой огнем квартиры

Магадан, 29 марта. Возгорание произошло в одной из квартир на проспекте Карла Маркса. Неравнодушный очевидец бросился в горящее здание и вынес оттуда двух человек.

Герой по имени Александр Бухонин рассказал, что он поднялся на пятый этаж, заполненный дымом, и заметил лежащую на полу пожилую женщину. Она сообщила, что в квартире находятся еще люди. Там мужчина застал пенсионера, который едва стоял на ногах.

Отважный житель города помог пожилой паре выбраться из охваченного пламенем помещения. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание с помощью автоцистерн и автолестницы.

На следующий день Александра Бухонина пригласили в Главное управление МЧС России по региону, чтобы лично поблагодарить за бесстрашный поступок.

Полицейские спасли мальчика из запертого балкона горящей квартиры в Великом Новгороде, сообщал ФАН.