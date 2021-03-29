Песков раскрыл детали подготовки переговоров Путина, Меркель и Макрона

Москва, 29 марта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке к проведению видеоконференции лидеров России, Германии и Франции.

Об этом Песков заявил в ходе брифинга для представителей СМИ.

«Мы продолжаем согласование с Берлином и Парижем… Когда будут конкретные итоги согласования, мы вас проинформируем», — ответил Песков на вопрос журналиста о возможности переговоров Путина, Макрона и Меркель.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что видеоконференция пройдет не в «нормандском формате», на ней будут обсуждаться вопросы, связанные не только с обострением обстановки на востоке Украины.

Ранее Песков выразил большую обеспокоенность развитием событий в зоне внутриукраинского конфликта.