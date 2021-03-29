Кудрин предложил расширить права семей на получение пособий

Москва, 29 марта. Пособия необходимо выплачивать не только семьям с детьми, а рассчитывать их следует, учитывая общий доход семьи. Такое заявление сделал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Ведомство оценило действующие меры поддержки и пришло к выводу, что их повышение не всегда позволяет выйти из зоны бедности. Пособия на детей распределяются между всеми членами семьи, а дефицит дохода в ней может превышать размер помощи, уточнил глава СП.

В связи с этим Счетная палата считает возможным рассматривать пособия по социальной поддержке, которые исходили бы из дефицита семьи, заявил Кудрин. Также предлагается их распространять на другие категории населения, не только имеющие детей.

«В таком случае мы видим пути снижения бедности и достижения тех целей, которые поставил президент», — подчеркнул глава Счетной палаты на заседании бюджетного комитета Совфеда.

Соответствующие предложения направлены на рассмотрение в правительство, отметил Алексей Кудрин.

Детские пособия и социальные пенсии повысят в России на 3,4% с 1 апреля 2021 года. Решение затронет свыше 3,9 миллиона россиян.