Детский психолог объяснил, почему гиперопека губительна для ребенка

Москва, 29 марта. Заботиться о ребенке и стремиться оградить его от опасностей нормально, но когда опека становится чрезмерной, это только вредит ему, предупредила психолог Дарья Дугенцова.

Специалист объяснила, что гиперопека в некоторых случаях может поставить под угрозу жизнь ребенка, поэтому важно вовремя понять, что забота начинает его «душить».

«Есть ряд симптомов гиперопеки: чрезмерное внимание родителей к ребенку, стремление оградить ребенка от любой опасности и контролировать во всем. Ребенок становится зависим от настроения родителей, он лишается возможности самостоятельно решать свои проблемы и трудности без вмешательства родителей», — рассказала эксперт в эфире«Радио 1».

Психолог пояснила, что многим родителям кажется, будто так они проявляют свою любовь, но на деле сильно усугубляют ситуацию. Ребенок, связанный по рукам и ногам родительской заботой, впоследствии испытывает трудности с социализацией. Чрезмерная опека с детства мешает развитию базовых навыков, человек теряет способность самостоятельно удовлетворять свои интересы и потребности, поскольку привык, что обычно это за него делают родители.

«Если мы говорим с вами о группах самоубийц в соцсетях, то чаще всего в них попадали именно такие дети, чаще всего на них и влияли», — отметила Дугенцова.

Психолог Ирина Таранова ранее объяснила, может ли число детей в доме влиять на характер ребенка. Эксперт рассказала, почему в некоторых многодетных семьях наследники иногда вырастают «с приятным характером», а там, где их воспитывается не больше двух — со сложным.