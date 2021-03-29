Российский депутат Федоров раскрыл американскую схему осваивания бюджета

Москва, 29 марта. Соединенные Штаты при помощи борьбы с «внешним врагом» осваивают бюджет. Так считает депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

По его мнению, американские власти тратят огромные деньги на содержание спецслужб, которые, в свою очередь, занимаются поиском «внешнего врага» США. Если Белый дом прекратит спонсировать спецслужбы и придумывать фейки про другие государства, то очень скоро он потеряет три четверти дохода, сообщает "НьюИнформ".

«За счет мирового доллара происходит эксплуатация стран всего мира, в том числе и России <...> Они получают деньги за счет других государств, и должны эти государства держать под контролем. А для этого нужны спецслужбы, и часть огромной прибыли, получаемой из офшоров, они направляют как раз на содержание спецслужб», — рассказал депутат.

Парламентарий убежден, что Америка постоянно ищет внешнего врага, чтобы осваивать бюджет. Он считает, что Россия и другие страны должны выйти из подчинения Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не смог предоставить доказательства «вмешательства» России в выборы США.

НСН информировала, что президент США Джо Байден сравнил председателя КНР Си Цзиньпина с российским лидером Владимиром Путиным.