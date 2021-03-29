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Российский депутат Федоров раскрыл американскую схему осваивания бюджета

Российский депутат Федоров раскрыл американскую схему осваивания бюджета

Москва, 29 марта. Соединенные Штаты при помощи борьбы с «внешним врагом» осваивают бюджет. Так считает депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров.

По его мнению, американские власти тратят огромные деньги на содержание спецслужб, которые, в свою очередь, занимаются поиском «внешнего врага» США. Если Белый дом прекратит спонсировать спецслужбы и придумывать фейки про другие государства, то очень скоро он потеряет три четверти дохода, сообщает "НьюИнформ".

Российский депутат Федоров раскрыл американскую схему осваивания бюджета

«За счет мирового доллара происходит эксплуатация стран всего мира, в том числе и России <...> Они получают деньги за счет других государств, и должны эти государства держать под контролем. А для этого нужны спецслужбы, и часть огромной прибыли, получаемой из офшоров, они направляют как раз на содержание спецслужб», — рассказал депутат.

Парламентарий убежден, что Америка постоянно ищет внешнего врага, чтобы осваивать бюджет. Он считает, что Россия и другие страны должны выйти из подчинения Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Вашингтон не смог предоставить доказательства «вмешательства» России в выборы США.

НСН информировала, что президент США Джо Байден сравнил председателя КНР Си Цзиньпина с российским лидером Владимиром Путиным.

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