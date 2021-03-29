Ученый из РУДН предложил доплачивать россиянам за прививку от коронавируса

Москва, 29 марта. Небольшая материальная компенсация позволит ускорить вакцинацию от коронавируса в России. Такое предложение озвучил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Многие россияне пока не решаются на вакцинацию от COVID-19 по разным причинам. Сделавшим прививку от заболевания необходимо давать дополнительные выходные и небольшие выплаты, чтобы стимулировать других россиян к прохождению процедуры, объяснил Вознесенский в эфире «Радио 1».

Возможность выбора между несколькими вакцинами также побудила бы жителей страны сделать прививку от COVID-19, предположил специалист. Врачи смогли бы выбирать наиболее подходящий препарат для каждого пациента.

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» получила регистрацию в Минздраве РФ 29 марта. Препарат представляет собой однокомпонентную прививку от заболевания. Российские ученые изобрели уже четыре вакцины от COVID-19.