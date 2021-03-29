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Ученый из РУДН предложил доплачивать россиянам за прививку от коронавируса

Ученый из РУДН предложил доплачивать россиянам за прививку от коронавируса

Москва, 29 марта. Небольшая материальная компенсация позволит ускорить вакцинацию от коронавируса в России. Такое предложение озвучил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Многие россияне пока не решаются на вакцинацию от COVID-19 по разным причинам. Сделавшим прививку от заболевания необходимо давать дополнительные выходные и небольшие выплаты, чтобы стимулировать других россиян к прохождению процедуры, объяснил Вознесенский в эфире «Радио 1».

Возможность выбора между несколькими вакцинами также побудила бы жителей страны сделать прививку от COVID-19, предположил специалист. Врачи смогли бы выбирать наиболее подходящий препарат для каждого пациента.

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» получила регистрацию в Минздраве РФ 29 марта. Препарат представляет собой однокомпонентную прививку от заболевания. Российские ученые изобрели уже четыре вакцины от COVID-19.

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