Жертва изнасилования спасла своего обидчика от самосуда в Омске

Омск, 29 марта. Следователи Омской области арестовали подозреваемого в изнасиловании молодой девушки. Как стало известно ФАН, потерпевшая умоляла правоохранителей спрятать негодяя за решетку из страха, что ее молодой человек устроит самосуд над обидчиком.

В дежурную часть полиции 25 марта обратилась 21-летняя жительница Омска, которая сообщила, что на улице 70 лет Октября ее изнасиловал мужчина, на лице у которого была медицинская маска.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ «Изнасилование». По версии следствия, около 4 часов ночи подозреваемый, встретив на улице девушку, идущую домой с работы, попросил у нее закурить. Под этим предлогом он неожиданно схватил жертву за волосы, силой затащил за гаражи и изнасиловал», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Задача по поиску подозреваемого в совершении преступления осложнялось тем, что потерпевшая не видела лица мужчины. Во время полового акта молодой человек увидел приближающийся свет фар автомобиля и скрылся.

Следователям СК и оперативным работникам полиции понадобились неимоверные усилия для поиска злоумышленника. В этом им помогла новейшая криминалистическая техника. По видеозаписям наружного наблюдения удалось проследить путь насильника от места преступления до его места жительства.

«Подозреваемый — 19-летний парень. Работал охранником в одном из магазинов города, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Он приехал из другого региона, чтобы продолжить учебу, прерванную службой в армии».

В тот день он напился водки и шел домой, когда на его пути повстречалась 21-летняя девушка. По словам злодея, у него сначала не было умысла ее изнасиловать. Желание женской любви пришло к нему внезапно, и он ничего не мог поделать с собой.

«После задержания охранника жертва умоляла отправить его за решетку. Она мотивировала свое желание даже не злостью на насильника, а переживанием за своего любимого мужчину, который поклялся убить ее обидчика», — дополнил источник.

Если вина подозреваемого в изнасиловании будет доказана в суде, то ему грозит до 6 лет лишения свободы.