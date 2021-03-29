Ольга Бузова представила клип с Аней Pokrov на песню о любви

Москва, 29 марта. Певица Ольга Бузова представила клип на трек «Так сильно», который записала со звездой TikTok Анной Покровской, более известной как Аня Pokrov. Не все фанаты остались в восторге.

Исполнительница после расставания с блогером Давидом Манукяном в январе этого года выпустила уже несколько композиций о любви. На очередной такой трек она решила снять видеоролик и привлекла к проекту знаменитую тиктокершу.

«Анют, я знаю, как ты мечтала о фите со мной. Твоя мечта сбылась. И я счастлива, что мы записали этот трек, гимн по восстановлению себя», — написала Бузова на своей странице в Instagram, где опубликовала видео.

Один из восторженных отзывов оставил тиктокер Даня Милохин. Судя по сообщению, его эмоциональное видео звезд впечатлило.

«Жестко!» — написал он и оставил смайлы в виде языков огня и сердец.

Нашлось при этом немало интернет-пользователей, которым клип не пришелся по душе.

«Что за бред?»; «Ну такое…»; «Песня ужасная», — написали они.

Бузова в последнее время подогревает интерес фанатов совместными снимками с королем эстрады Филиппом Киркоровым. Звезд настолько часто стали видеть вместе на светских мероприятиях, что поклонники начали подозревать романтические отношения между ними.