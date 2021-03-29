Ольга Бузова представила клип с Аней Pokrov на песню о любви

Москва, 29 марта. Певица Ольга Бузова представила клип на трек «Так сильно», который записала со звездой TikTok Анной Покровской, более известной как Аня Pokrov. Не все фанаты остались в восторге.
Исполнительница после расставания с блогером Давидом Манукяном в январе этого года выпустила уже несколько композиций о любви. На очередной такой трек она решила снять видеоролик и привлекла к проекту знаменитую тиктокершу.
«Анют, я знаю, как ты мечтала о фите со мной. Твоя мечта сбылась. И я счастлива, что мы записали этот трек, гимн по восстановлению себя», — написала Бузова на своей странице в Instagram, где опубликовала видео.
Один из восторженных отзывов оставил тиктокер Даня Милохин. Судя по сообщению, его эмоциональное видео звезд впечатлило.
«Жестко!» — написал он и оставил смайлы в виде языков огня и сердец.
Нашлось при этом немало интернет-пользователей, которым клип не пришелся по душе.
«Что за бред?»;
«Ну такое…»;
«Песня ужасная», — написали они.
Бузова в последнее время подогревает интерес фанатов совместными снимками с королем эстрады Филиппом Киркоровым. Звезд настолько часто стали видеть вместе на светских мероприятиях, что поклонники начали подозревать романтические отношения между ними.