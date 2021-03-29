Власти ЦАР обеспечат защиту участников церемонии инаугурации президента от COVID-19

Банги, 29 марта. Министр связи ЦАР Максим Анж Казаги рассказал о грядущей инаугурации президента Фостен-Арканжа Туадера. По его словам, лидер африканской республики хочет провести торжественную и одновременно простую церемонию, чтобы люди не забывали о войне, развязанной боевиками из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Основная часть мероприятия пройдет завтра утром, 30 марта, в здании Национальной Ассамблеи.

Министр связи уточнил, что силовики предприняли максимальные усилия для обеспечения беспрецедентных мер безопасности. Для освещения церемонии Агентство прессы Центральной Африки (ACAP) выдаст аккредитации и индивидуальные бейджи журналистам, чтобы охрана могла их легко идентифицировать.

Казаги также рассказал о создании специального комитета во главе с министром здравоохранения Пьером Сомсе. Чиновники предпримут необходимые мероприятия для предотвращения распространения коронавируса среди гостей церемонии.