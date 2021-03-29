Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Вдова Михаила Круга поразила подписчиков смелым декольте на новом фото

Вдова Михаила Круга поразила подписчиков смелым декольте на новом фото

Москва, 29 марта. Исполнительница шансона Ирина Круг 29 марта отмечает юбилей, звезде исполнилось 45 лет. Артистка поделилась с поклонниками в Instagram свежим снимком.

На опубликованной фотографии Ирина Круг стоит в бежевом атласном платье с рукавами-кимоно. Стройность звезды подчеркивает черный корсет, который поддерживает аппетитные формы звезды. Артистка с юмором отнеслась к своему юбилею.

«Опять 25. День рождения», — подписала снимок Ирина.

Поклонники осыпали Ирину Круг комплиментами, они назвали ее «красавицей», «женщиной-весной», «похитительницей сердец». Вдове Михаила Круга пожелали счастья, здоровья, мира в семье и настоящей любви. Публикация всего за полдня собрала более 30 тысяч лайков.

«Ирина, превосходная фигура, смелое декольте, точно новые 25! Оставайтесь молодой, такой же прекрасной. Творите и радуйте своих поклонников новыми песнями!» — написала пользовательница.

Ирина Круг была трижды замужем — в первом браке она родила дочь Марину, вторым супругом артистки стал известный шансонье Михаил Круг. От музыканта у нее родился сын Александр.

После трагической гибели исполнителя звезда какое-то время жила одна, а затем вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова. В прошлом году их брак закончился разводом из-за измены предпринимателя.

Новости партнеров