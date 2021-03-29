Вдова Михаила Круга поразила подписчиков смелым декольте на новом фото

Москва, 29 марта. Исполнительница шансона Ирина Круг 29 марта отмечает юбилей, звезде исполнилось 45 лет. Артистка поделилась с поклонниками в Instagram свежим снимком.

На опубликованной фотографии Ирина Круг стоит в бежевом атласном платье с рукавами-кимоно. Стройность звезды подчеркивает черный корсет, который поддерживает аппетитные формы звезды. Артистка с юмором отнеслась к своему юбилею.

«Опять 25. День рождения», — подписала снимок Ирина.

Поклонники осыпали Ирину Круг комплиментами, они назвали ее «красавицей», «женщиной-весной», «похитительницей сердец». Вдове Михаила Круга пожелали счастья, здоровья, мира в семье и настоящей любви. Публикация всего за полдня собрала более 30 тысяч лайков.

«Ирина, превосходная фигура, смелое декольте, точно новые 25! Оставайтесь молодой, такой же прекрасной. Творите и радуйте своих поклонников новыми песнями!» — написала пользовательница.

Ирина Круг была трижды замужем — в первом браке она родила дочь Марину, вторым супругом артистки стал известный шансонье Михаил Круг. От музыканта у нее родился сын Александр.

После трагической гибели исполнителя звезда какое-то время жила одна, а затем вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова. В прошлом году их брак закончился разводом из-за измены предпринимателя.