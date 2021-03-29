Двое жителей Саратова предстанут перед судом за сбыт наркотиков в Пензе

Саратов, 29 марта. Двух жителей города осудят за продажу запрещенных веществ. Полиция задержала юношей, когда они оставляли «закладку».

По данным МВД, злоумышленники попались правоохранителям в ноябре минувшего года. Подозреваемые спрятали наркотики в носок и планировали реализовать их через «тайники-закладки».

Молодые наркосбытчики также хотели продать запрещенные препараты в Мордовии. Для этого они приготовили больше 120 свертков. На задержанных завели уголовное дело, теперь фигурантам предстоит ответить в Ленинском районном суде Саранска.

Сотрудники Внуковской таможни пресекли канал поставки наркотических веществ из США. Препараты на 110 млн рублей нашли в посылках, сообщало РИАМО.