Генетикам удалось установить место происхождения скифов

Москва, 29 марта. Повелителями великой степи в первом тысячелетии до нашей эры были скифы. Благодаря им человечество получило множество важных орудий труда и быта.

Существует несколько мнений, откуда пришли скифы. Одна гласит, что представители народа произошли из прикаспийского региона. Другая же заключается в том, что они были коренными жителями казахских степей. Третья гипотеза — к кочевникам относились представители множества племен разного происхождения, но освоившие одну культуру.

С целью разобраться в вопросе ученые из международной группой проанализировали ДНК 111 скифов, останки которых были извлечены из курганов на территории России, Казахстана и Киргизии. Результаты показали, что генетический набор древних воинов является «коктейлем», отражающим бурную эпоху железного века.

Несмотря на большой массив данных, исследователи выделили два основных центра происхождения скифов. Первый — Алтай, ведь именно там были найдены самые древние следы кочевников. Второй располагается на Западном Урале. Результаты исследования опубликованы в Science Advances.

Мнение, что древние скифы могли быть не только кочевниками, но и земледельцами выдвинули археологи из Соединенных Штатов. Специалисты сделали такой вывод после проведения раскопок на территории Украины.