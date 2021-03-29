Жительница Башкирии попыталась сжечь соседа после замечания

Уфа, 29 марта. Правоохранители передали в суд уголовное дело в отношении 36-летней жительницы города Агидель. Она ответит за покушение на убийство с особой жестокостью.

В Следственном комитете считают, что преступление произошло в октябре прошлого года. Конфликт на лестничной площадке начался с замечания. Жилец дома был недоволен поведением пьяных женщин, которые курили и громко общались. Фигурантка в ходе перепалки облила потерпевшего бензином и подожгла его.

На помощь пострадавшему бросились его близкие. Они сбили пламя и вызвали медиков. Мужчина выжил благодаря врачам, он получил 50% ожогов тела.

В Курганской области к 12 годам колонии приговорен злоумышленник, который попытался убить пенсионерку. Фигурант устроил в доме пожар и открыл газовый вентиль, сообщал ФАН.