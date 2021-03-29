Пятилетняя девочка из Симферополя решила покормить лошадь в зоопарке и лишилась пальца

Симферополь, 29 марта. Ребенок в процессе кормления лошади лишился пальца. По факту происшествия будет проведена проверка.

Полиция расследует уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба СК по Республике Крым.

По данным ведомства, пятилетняя девочка, находившаяся в зооуголке в сопровождении матери, решила покормить лошадь с руки. В процессе животное откусило ребенку палец.

Пострадавшая была госпитализирована, врачи оказали ей своевременную медицинскую помощь. Стражи порядка проведут проверку мер безопасности, предпринятых руководством зооуголка, а также оценят обстоятельства инцидента.

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