Россиянам сообщили о росте цен на пустырник и валерьянку

Москва, 29 марта. Стоимость лекарственных спиртовых настоек увеличилась в России на 30% за год. Об этом сообщает аналитическая компания DSM Group.

Рост стоимости связан с изменением правил употребления этилового спирта. Речь идет о настойках пустырника, валерианы, боярышника, прополиса, календулы, перца и пиона. В среднем цены выросли с 24 до 32 рублей, передают «Известия».

С текущего года для производства аптечных настоек можно использовать только фармацевтическую субстанцию ​​этанола, изготовлением которой занимается единственное предприятие в стране. Так, организация подняла цены вдвое.

Раньше производители препаратов могли закупать сырье у любого спиртового завода. Теперь осталась единственная корпорация «РФК», которая располагает лицензией Росалкогольрегулирования и Минпромторга на выпуск лекарств.

Ранее сообщалось, что многие аптеки Кемеровской области искусственно завышают цены на медикаменты. Одна из жительниц Новокузнецка столкнулась с огромной разницей в цене между стоимостью лекарства на сайте и в аптеке.