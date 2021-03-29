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Навальный требует для себя исключительных условий, вопреки порядку ФСИН

Навальный требует для себя исключительных условий, вопреки порядку ФСИН
Новое требование сторонников Алексея Навального, по сообщениям СМИ, допустить к нему гражданских врачей, выписать препарат, которого нет в ФКУЗ «Медико-санитарная часть №33 Федеральной службы исполнения наказаний» (есть другие обезболивающие). Навальный был этапирован из «Матросской тишины» всего месяц назад, а все возможные инстанции уже завалены требованиями и жалобами. ФАН выяснил, почему невозможно выполнять любые требования отбывающего наказание за уголовное преступление.

«Медицинская помощь в учреждениях ФСИН должна быть предоставлена всем», — рассказал источник в ведомстве. – «Навального уже обследовали, необходима ему госпитализация или нет, может решить только врач МЧС ФСИН. Просто так врачей со стороны по указке заключенного в учреждения ФСИН не допускают. Но при этом у МСЧ №33 есть контракты с гражданскими учреждениями на тот случай, если в рамках УИС помощь оказать невозможно»

У МСЧ №33 ФСИН (Владимирская область) в этом году таких контрактов несколько — это Кольчугинская ЦРБ, Вязниковская РБ, Областной кожно-венерологический диспансер, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Центр специализированной фтизиопульманологической помощи, Киржачская РБ, Городская клиническая больница №5 Владимира, Областной клинический онкологический диспансер. Стоимость одного контракта в среднем 200-300 тысяч рублей, но с одним и тем же гражданским учреждением их может быть несколько в год — зависит от лечения и количества направленных на процедуры. Все оплачивается исключительно из бюджета — то есть медицинская помощь бесплатная.

Навальный требует для себя исключительных условий, вопреки порядку ФСИН

Но так как это все-таки учреждение исполнения наказаний, а люди, находящиеся в нем, совершили уголовные преступления, то, естественно, прописан строгий порядок. Например, в контракте с больницами, есть обязательный пункт: «Исполнитель не в праве самостоятельно устанавливать объем плановой медицинской помощи, оказываемых лицам, лишенным свободы, по настоящему контракту, и при оказании плановой медицинской помощи лицам, лишенным свободы, руководствуется направлением, оформленным Государственным заказчиком».

Исключения составляет лишь экстренная помощь, когда речь идет о жизни осужденного (инфаркт, инсульт и т.д.). Это явно не случай Навального, так как по признанию членов ОНК, он передвигается самостоятельно и просит лишь обезболивающие уколы.

Кроме того, в контракте особо оговаривается круглосуточная охрана осужденного в стационаре за пределами ФСИН, дабы обеспечить безопасность медицинского персонала. А это опять же человеческий и денежный ресурс. 

«В учреждения ФСИН можно приносить лишь те лекарства, которые выписал врач МСЧ», — продолжает источник. – «Врачи у нас квалифицированные, лекарственных препаратов хватает. Естественно, мы не закупаем все аналоги одного и того же препарата по желанию каждого заключенного».

Навальный требует для себя исключительных условий, вопреки порядку ФСИН

Кстати, для каждой больницы есть прейскурант цен на платные услуги (тот же МРТ, проведенный Навальному). Если для самих осужденных лечение и обследование бесплатное, то счет выставляют именно МСЧ ФСИН. 

Напомним, ранее сообщалось, что жена осужденного за уголовное преступление Навального – Юлиявыехала за пределы Российской федерации. После чего потребовала немедленно освободить своего мужа, так как у него болит нога.

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