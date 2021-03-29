Навальный требует для себя исключительных условий, вопреки порядку ФСИН



Новое требование сторонников Алексея Навального, по сообщениям СМИ, допустить к нему гражданских врачей, выписать препарат, которого нет в ФКУЗ «Медико-санитарная часть №33 Федеральной службы исполнения наказаний» (есть другие обезболивающие). Навальный был этапирован из «Матросской тишины» всего месяц назад, а все возможные инстанции уже завалены требованиями и жалобами. ФАН выяснил, почему невозможно выполнять любые требования отбывающего наказание за уголовное преступление.

«Медицинская помощь в учреждениях ФСИН должна быть предоставлена всем», — рассказал источник в ведомстве. – «Навального уже обследовали, необходима ему госпитализация или нет, может решить только врач МЧС ФСИН. Просто так врачей со стороны по указке заключенного в учреждения ФСИН не допускают. Но при этом у МСЧ №33 есть контракты с гражданскими учреждениями на тот случай, если в рамках УИС помощь оказать невозможно»

У МСЧ №33 ФСИН (Владимирская область) в этом году таких контрактов несколько — это Кольчугинская ЦРБ, Вязниковская РБ, Областной кожно-венерологический диспансер, Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Центр специализированной фтизиопульманологической помощи, Киржачская РБ, Городская клиническая больница №5 Владимира, Областной клинический онкологический диспансер. Стоимость одного контракта в среднем 200-300 тысяч рублей, но с одним и тем же гражданским учреждением их может быть несколько в год — зависит от лечения и количества направленных на процедуры. Все оплачивается исключительно из бюджета — то есть медицинская помощь бесплатная.

Но так как это все-таки учреждение исполнения наказаний, а люди, находящиеся в нем, совершили уголовные преступления, то, естественно, прописан строгий порядок. Например, в контракте с больницами, есть обязательный пункт: «Исполнитель не в праве самостоятельно устанавливать объем плановой медицинской помощи, оказываемых лицам, лишенным свободы, по настоящему контракту, и при оказании плановой медицинской помощи лицам, лишенным свободы, руководствуется направлением, оформленным Государственным заказчиком».

Исключения составляет лишь экстренная помощь, когда речь идет о жизни осужденного (инфаркт, инсульт и т.д.). Это явно не случай Навального, так как по признанию членов ОНК, он передвигается самостоятельно и просит лишь обезболивающие уколы.

Кроме того, в контракте особо оговаривается круглосуточная охрана осужденного в стационаре за пределами ФСИН, дабы обеспечить безопасность медицинского персонала. А это опять же человеческий и денежный ресурс.

«В учреждения ФСИН можно приносить лишь те лекарства, которые выписал врач МСЧ», — продолжает источник. – «Врачи у нас квалифицированные, лекарственных препаратов хватает. Естественно, мы не закупаем все аналоги одного и того же препарата по желанию каждого заключенного».

Кстати, для каждой больницы есть прейскурант цен на платные услуги (тот же МРТ, проведенный Навальному). Если для самих осужденных лечение и обследование бесплатное, то счет выставляют именно МСЧ ФСИН.

Напомним, ранее сообщалось, что жена осужденного за уголовное преступление Навального – Юлия – выехала за пределы Российской федерации. После чего потребовала немедленно освободить своего мужа, так как у него болит нога.