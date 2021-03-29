Подольская раскрыла список звезд, приглашенных на день рождения Преснякова

Санкт-Петербург, 29 марта. В звездном семействе Пресняковых сегодня радостное событие. Эстрадный исполнитель, музыкант, композитор Владимир Пресняков (младший) сегодня празднует свой день рождения, ему исполнилось 53 года. Певица Наталья Подольская в разговоре с корреспондентом ФАН раскрыла список звездных гостей, приглашенных на день рождения ее супруга.

По словам артистки, радостное событие будет отмечено в кругу семьи и близких друзей Владимира Преснякова в небольшом, уютном ресторане.

«Вечером все отправимся в ресторан, не слишком большой, в компании будем отмечать. Теплый, семейный круг немного расширен, будут ближайшие друзья», — говорит Подольская.

Также исполнительница назвала звездных персон, которые попали в список гостей, приглашенных на предстоящее торжество.

«Леня будет с Анжеликой [Агутин, Варум. — Прим. ФАН], Дима Маликов, Игорь Николаев, в общем — Володины друзья. Конечно, есть список гостей, не помню всех. Ну, кто доедет», — отметила супруга артиста.

Стоит отметить, что первыми именинника поздравили члены семьи. Сама Наталья Подольская нежно поздравила мужа поцелуями. Сыновья Артемий и маленький Иван приготовили для папы сюрприз, о котором он пока не знает.

На сегодняшний день старшему Артемию шесть лет, а младшему Ване пять месяцев. Счастливая мама периодически делится с поклонниками радостями материнства. Совсем недавно в своем аккаунте Instagram она опубликовала кадры, снятые после утреннего пробуждения младшего наследника.