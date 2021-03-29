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Дандыкин раскрыл последствия зависимости стран НАТО от российских военных технологий

Дандыкин раскрыл последствия зависимости стран НАТО от российских военных технологий

Москва, 29 марта. Наличие российских навигационных систем на подлодках ВМС Германии свидетельствует о высоком классе отечественного оборудования. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее на страницах немецкой газеты Bild am Sonntag была опубликована статья, в которой рассказывалось о том, что подводные лодки Военно-морских сил Германии оснащены навигационным оборудованием, разработанным российской компанией «Транзас». К настоящему моменту около 100 немецких кораблей и субмарин оснащены устройствами Transas Navi-Sailor 4000, в том числе новейшие подлодки U35 и U36. Журналисты утверждают, что шифрование данных в этих навигационных приборах якобы «не соответствует военным стандартам», передает RT.

Дандыкин отметил, что разработки российских специалистов в военной сфере всегда пользовались большим спросом на Западе. Он также добавил, что использование отечественных навигационных систем западными странами не представляет угрозы России и зарубежным покупателям, передает «ПолитРоссия».

«Стоит ли опасаться при этом самим немцам хоть чего-нибудь? Ну, ни один из кораблей не поплывет внезапно в Неву сдаваться к русским, это точно. Но тот факт, что немецкий флот, а, следовательно, и флот НАТО основательно сегодня зависит от российских технологий, от России, сомнению не подлежит», — пояснил он.

Ранее Дандыкин выразил уверенность, что США пытаются вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. По его словам, нападки со стороны США связаны с рывком России в военно-технической сфере. Он напомнил, что в настоящее время российские военные обладают системами вооружения, которые значительно превосходят западные образцы.

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