Дандыкин раскрыл последствия зависимости стран НАТО от российских военных технологий

Москва, 29 марта. Наличие российских навигационных систем на подлодках ВМС Германии свидетельствует о высоком классе отечественного оборудования. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Ранее на страницах немецкой газеты Bild am Sonntag была опубликована статья, в которой рассказывалось о том, что подводные лодки Военно-морских сил Германии оснащены навигационным оборудованием, разработанным российской компанией «Транзас». К настоящему моменту около 100 немецких кораблей и субмарин оснащены устройствами Transas Navi-Sailor 4000, в том числе новейшие подлодки U35 и U36. Журналисты утверждают, что шифрование данных в этих навигационных приборах якобы «не соответствует военным стандартам», передает RT.

Дандыкин отметил, что разработки российских специалистов в военной сфере всегда пользовались большим спросом на Западе. Он также добавил, что использование отечественных навигационных систем западными странами не представляет угрозы России и зарубежным покупателям, передает «ПолитРоссия».

«Стоит ли опасаться при этом самим немцам хоть чего-нибудь? Ну, ни один из кораблей не поплывет внезапно в Неву сдаваться к русским, это точно. Но тот факт, что немецкий флот, а, следовательно, и флот НАТО основательно сегодня зависит от российских технологий, от России, сомнению не подлежит», — пояснил он.

Ранее Дандыкин выразил уверенность, что США пытаются вытеснить Россию с мирового рынка вооружений. По его словам, нападки со стороны США связаны с рывком России в военно-технической сфере. Он напомнил, что в настоящее время российские военные обладают системами вооружения, которые значительно превосходят западные образцы.