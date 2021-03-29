Движение по Суэцкому каналу возобновится в ближайшие часы

Каир, 29 марта. Снятый с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given с помощью буксиров начал движение на север. Об этом сообщило управление водной артерии.

Судно направилось на север в сторону озер, где будет произведен его технический осмотр, заявил представитель управления. Буксиры страхуют движение контейнеровоза, который идет на собственном ходу, его винты вращаются.

Таким образом, навигация в Суэцком канале сможет возобновиться через несколько часов, считают в управлении.

«Буксиры страхуют движение контейнеровоза, который идет на собственном ходу, его винты вращаются», — сообщается в управлении.

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн сел на мель 23 марта на 151-м километре Суэцкого канала. В результате было полностью заблокировано движение по каналу, соединяющему Красное и Средиземное моря. По итогу в очереди на проход скопилось более 320 грузовых судов.

Временная остановка навигации по Суэцкому каналу может привести к кратковременным, но серьезным изменениям на мировых рынках. В отношении России ситуация складывается двояко, полагают эксперты.