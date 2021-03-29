Лавров поздравил президента ЦАР с предстоящей инаугурацией

Москва, 29 марта. В преддверии церемонии инаугурации президента ЦАР министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с лидером африканской республики Фостен-Арканжем Туадера и поздравил его с предстоящим вступлением в должность.

Глава российского МИД отметил, что Москва настроена и дальше углублять политический диалог с Банги, развивать торгово-экономическое сотрудничество и вместе работать над проектами в инвестиционной и гуманитарной областях.

«С российской стороны была выражена готовность и далее содействовать усилиям центральноафриканского руководства по стабилизации обстановки в стране как на двусторонней основе, так и в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, развивать военно-техническое сотрудничество, продолжать укреплять внешнеполитическую координацию по актуальным международным и африканским проблемам», — уточняет пресс-служба МИД России.

В дипломатическом ведомстве добавили, что Лавров и Туадера обсудили возможность создания совместных партнерских проектов в сферах освоения запасов минерального сырья, энергетики, агропроизводства, в том числе по линии объединений предпринимателей и Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки.