В городах Болгарии прошли митинги против украинского фашизма. Колонка Владимира Тулина

В столице Болгарии у посольства Украины прошел митинг протеста под лозунгом болгарских и югославских партизан времен Второй мировой войны — «Смерть — фашизму, свободу — народу». Аналогичный митинг прошел и во втором по величине городе Болгарии — Пловдиве.

Совсем недавно невозможно было представить, что этот лозунг снова будет актуален через столько лет после 1945 года. Но действия тех, кто захватил власть на Украине в 2014 году, снова поставили его на повестку дня. Непосредственной причиной митинга стала активизация ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе, которую многие считают прелюдией новой войны.

Организатором митинга в Софии стало движение «Оплот» («Ополченцы патриоты, любящие Отечество и традиции»), созданное болгарским добровольцем Цветомиром Готовым, который сейчас проходит службу в вооруженных структурах ДНР.

Как и на предыдущем митинге у посольства Украины, в июне 2020 года, болгарские власти не разрешили митинговать у ограды дипломатического представительства, хотя там много свободного места и почти не ходят люди. Собравшимся пришлось размещаться на обычном тротуаре на противоположной стороне улицы, по которому постоянно шли пешеходы. На ограду здания водрузили плакаты с надписями «За европейские санкции против фашизма на Украине», «Руки прочь от болгар!» и другие. Вскоре появилась большая группа молодежи из движения «23 сентября», которая развернула четырехметровый транспарант «Долой киевскую хунту! Вон, НАТО, из Европы».

Митинг открыл Веско Паунов, который в настоящее время является кандидатом в депутаты парламента Болгарии.

«Дорогие братья и сестры! — обратился он к собравшимся. — Хотим ли мы похоронить нормальные человеческие ценности? Хотим ли мы, чтобы фашизм взял еще жертвы? В начале XXI века люди Донбасса ежедневно убиваются правительством в Киеве. Мы призываем остановить братоубийственную войну. В любой момент этот как будто бы локальный конфликт может превратиться в мировую войну. Даже одна бомба может вызвать эскалацию. На территории Донбасса живут люди болгарского происхождения, которые часть от Болгарии. Мы не можем позволить, чтобы они были убиты, их кровь пролилась на донбасскую землю, напоенную славянской кровью на протяжении веков. Сейчас, когда мы проводим этот митинг, власти Украины стягивают танки и орудия к границам Донбасса. Пусть правительство Украины даст право на самоопределение жителям Донбасса! Не забудем слова бывшего президента США [Барака] Обамы, который нагло заявил, что потратил пять миллиардов долларов от налогов с американского народа, чтобы разделить народ Украины на людей, которые себя чувствуют русскими, и на людей, которые себя чувствуют украинцами. Что бы вы почувствовали, мистер президент, если бы кто-нибудь заплатил, чтобы разделить американскую нацию? Да, вам удалось вовлечь людей в братоубийственную войну, но сделало ли это вас более счастливым? Совесть, если она у вас есть, будет мучить вас до конца ваших дней. Олигархия набрала долги, на которые у народов нет активов. Она пытается вовлечь их в войну, чтобы народы не задали вопрос: «А где деньги от этих долгов?» Ситуация с вирусами такая: народы заперты по своим домам и не находят в себе силы бороться за нормальное здравоохранение, заставить свои правительства тратить деньги на него, а не на новые виды вооружения. Во многих частях света народы воспитаны, что они высшие существа, в отличие от остальных. Это приводит к идеологии фашизма — воспитание превосходства. Нет! Человечество не должно допустить появления этой идеологии снова. Этот матч уже сыгран, и приговор вынесен. Не допустим переписывания уроков Второй мировой войны и Нюрнбергского трибунала. На наших знаменах — призыв к общечеловеческим ценностям, а это — жизнь, семья, род, Родина, Отечество».

В конце своей речи он выразил огромную признательность юношам и девушкам Болгарии, которые воюют в вооруженных силах ДНР и ДНР. Призвал их беречь себя, так как им предстоит еще одна гигантская работа — возрождение Болгарии. Он закончил свою речь лозунгом:

«Смерть — фашизму, свободу — народу!»

После его выступления присутствующие скандировали:

«Донбасс — наши братья! Нет войне!»

Затем слово взял представитель движения «Оплот» Васил Йосифов.

«Сегодня здесь собрались люди разных политических взглядов, которые видят будущее Болгарии в союзе с Россией. Нас ничто не разделяет, мы одно целое, — подчеркнул он. — Мы собрались здесь, чтобы поддержать борьбу наших братьев в Донбассе. Политики Украины каждый день убивают в Донбассе тех, кто не согласен с ними и совершенным ими переворотом. Сегодня мы стоим перед посольством одного подлого и кровожадного зверя, врага всего человечества. Есть опасность, что украинская идеология как чума распространится по всему миру, и тогда нынешняя пандемия будет казаться мелкой шалостью. Здесь, перед посольством Украины, мы — представители народа Болгарии — заклеймим фашистский режим Украины. Призываем мировую общественность и европейские структуры через свои механизмы повлиять на Украину и остановить геноцид русскоязычного населения Донбасса. Это ли политика ЕС: признание антиконституционного переворота, совершенного на крови сотен граждан, фашистских факельных шествий, легализация фашистских деятелей — таких, как Степан Бандера, Роман Шухевич и болгарский генерал Христо Луков».

Йосифов напомнил, что куратором всех этих действий являются США и от имени движения «Оплот» предложил провести митинг протеста у американского посольства 11 апреля 2021 года.

Следующей взяла слово один из лидеров движения «23 сентября» — Катерина Митринова. Она в 2016 году была в ДНР и ДНР и рассказала о появлении современного украинского фашизма.

«Фашизм на Украину не пришел сам, а пришел через многолетнее спонсорство от США. Зашла речь о пяти миллиардах долларов. С начала вооруженного конфликта мы можем говорить еще о 120 миллионах долларов, данных на оружие. И это только по официальным данным. Мы не говорим об оружии, поступившем по неофициальным каналам, о наемникам — военнослужащих НАТО и боевиках исламской державы. По этому потоку можно представить, что фашизм не пришел сам. Украинский народ — не фашистский народ. Нынешний режим создан самой большой империалистической силой, самым большим врагом человечества в настоящий момент — США. И пока США не будут вытолканы из этого региона, Украина не будет свободной. Украинский народ виновен только в том, что не смог себя противопоставить этому ужасному фашистскому правительству, которое противостоит этическим принципам огромной страны. Один из результатов этого — огромная миграция. Только в Польше сейчас больше двух миллионов украинцев. На Украине работы нет. А что стало с Донбассом? Он сумел консолидироваться вокруг идеи сохранения своей независимости, своего языка, своих домов, своего языка, своих имен с российской поддержкой. Да, Россия помогла во многом. Но надо иметь ввиду, что если бы народ Донбасса сам не восстал, сам не взялся за оружие — никогда бы не было этих республик. Это победа местного народа, и ее необходимо отстоять. Президент [Владимир] Зеленский объявил об отказе от перемирия. Факт — что к границам республик стягиваются войска. Факт — что обстрелы усиливаются, ежедневно по 20-30 нарушений соглашений о прекращении огня. Это означает подготовку к войне. Но я оптимист. Народ Донбасса уже один раз одержал победу. Верю, что он сможет сделать это снова, а мы поможем. Свобода Донбассу!»

Последнюю фразу подхватили десятки голосов, а затем над украинским посольством раздалось:

«Нет фашизму!»

У стен украинского посольства выступил народный поэт Вилям Игнатов, который распространял среди участников протеста календарь в память о 80-летии нападения на СССР нацистской Германии. На нем был изображен плакат «Родина-мать зовет» и написаны слова из обращения к советскому народу Вячеслава Молотова 22 июня 1941 года: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

Вилям Игнатов указал на то, что не только США, но и Польша приняла активное участие в создании и становлении украинского фашизма:

«Фашизм был внесен на Украину извне. Прежде всего — из Польши и США. Именно в Польше обучались фашистские боевики, которые убивали мирное население в Донбассе».

Он напомнил, что в Европе борьба за свободу идет не только в Донбассе, но и в Каталонии. Он обратил внимание, что в СССР Донбасс был самым индустриальным регионом и благодаря своей героической борьбе он отстоял ее. Игнатов прочитал свое стихотворение, посвященное современной ситуации в Болгарии. До этого он спел песню собственного сочинения про коррумпированность и рабскую покорность нынешнего болгарского правительства США.

Через динамик были запущены советские песни военных лет и современные, посвященные войне в Донбассе. Наибольшее одобрение присутствующих вызвали песни «Вставай страна огромная» и «Вставай, Донбасс». Проезжающие по улице автомобили и мотоциклы подавали короткие звуковые сигналы в знак поддержки собравшихся. На митинге присутствовала и представитель Коммунистической партии Греции Теодора Попниколау. А вот из посольства Украины для разговора никто так и не вышел, несмотря на постоянные призывы болгар.

Митинг против фашистского режима Украины состоялся и в Пловдиве. Выступившие на нем Венета Воденичарова и Райчин Рачев обратили внимание на конкретную поддержку болгарским правительством военных преступлений ВСУ в Донбассе: поставки оружия, лечение раненых в Болгарии. Они провели исторические параллели — как в 1941–1944 годах Болгария оказывала помощь другому фашистскому государству — Третьему рейху, а в результате из-за бомбардировок американской авиации погибли тысячи болгар.